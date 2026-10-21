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Wenn der Oktober über die Hügel der Buckligen Welt zieht, inszeniert die Natur ein leises Meisterwerk: Sie lässt los. Millionen von Blättern verfärben sich, lösen sich von den Zweigen und segeln zu Boden. Was für uns wie ein Abschied aussieht, ist für den Baum eine überlebenswichtige Strategie. Wir Menschen tun uns mit diesem Naturgesetz oft erstaunlich schwer. Wir schleppen überholte Pflichten, alte Kränkungen, nicht mehr passende Rollen oder zu volle Terminkalender mit uns herum. Unser Geist verwechselt Loslassen allzu oft mit Verlust, Scheitern oder Schwäche. Das Resultat ist ein chronisch überlastetes System: Wir wollen ganzjährig in voller Blüte stehen, wundern uns aber über innere Frostschäden und mentale Erschöpfung. Dabei lehrt uns der Herbst das genaue Gegenteil: Loslassen ist kein Aufgeben. Es ist eine bewusste Entscheidung für die eigene Substanz.

Wer die Architektur des eigenen Wohlbefindens stärken will, darf den Oktober als Einladung sehen, die eigene Last zu prüfen:

Den Ballast erkennen: Welche Verpflichtungen oder Gedankenmuster kosten Sie täglich Energie, ohne Wert zu schaffen?

Die Erlaubnis zur Lücke: Loslassen schafft Raum. Nicht jede Leere muss sofort wieder gefüllt werden.

Den Blick auf die Wurzeln lenken: Was trägt Sie wirklich, wenn das äußere Beiwerk abfällt? Die Konzentration auf das Wesentliche schenkt echte Standfestigkeit.

Die Natur macht es uns vor: Sie vertraut darauf, dass wieder neues Leben entsteht. Wenn wir den Mut haben, das Unnötige fallen zu lassen, entlasten wir unser inneres System – und schaffen Platz für eine neue Leichtigkeit, Schritt für Schritt.

Ihr Erfolgscoach Jürgen Rohrer

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