Fotos: Lions Club Kirchschlag-Bucklige Welt (2)

Bewegung stärkt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist – das ist eine längst bekannte Tatsache, die im (Schul-)Alltag dennoch oft viel zu kurz kommt. Dem will der Lions Club Kirchschlag-Bucklige Welt nun mit einer spannenden Aktion entgegenwirken: Unter dem Motto „Lions bewegen Schulen“ wurden am Anfang des Schuljahres Info-Broschüren, Pickerl und Plakate an regionale Schulen überreicht. Ziel ist es, durch die Aktion insgesamt 100 zusätzliche Bewegungseinheiten in den Schulalltag zu integrieren. Für all jene Klassen, denen das gelingt, stellt der Lions Club Gutscheine für die Anschaffung von Sportgeräten für die Schule zur Verfügung. Damit sollen die Freude an Bewegung geweckt und gleichzeitig die Gesundheit der Kinder nachhaltig gefördert werden.

Insgesamt nehmen sieben Volksschulen in der Buckligen Welt an der Aktion „Lions bewegen Schule“ teil. 19 Klassen mit rund 350 Schülern erhielten die Plakate und sammeln nun fleißig ihre Bewegungs-Pickerl.