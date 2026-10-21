Fotos: Baumgartner (5)

Vor wenigen Tagen ging in Frankfurt die heurige Ausgabe der größten Buchmesse der Welt über die Bühne. Und mittendrin war auch Andrea Baumgartner, Shiatsu-Ausbilderin und Do-In-Trainerin aus Weingart (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), die auf Einladung des Gold-Verlags in die Hauptstadt der Bücher gekommen war. Anlass war ihr unermüdliches Engagement in Sachen Shiatsu-Vermittlung. Neben ihren Kursen hat Baumgartner in den letzten acht Jahren acht Bücher im abc-Shiatsu-Verlag herausgebracht. Eine Leistung, die man auch im benachbarten Deutschland bemerkt hat, und so erhielt sie nun den Gold Award und wurde zum Interview gebeten. Dieses ist ab sofort auch auf abc-shiatsu.at zu sehen.

Wenige Tage darauf bekam Baumgartner gleich die zweite besondere Auszeichnung verliehen: Der Österreichische Dachverband für Shiatsu überreichte der langjährigen Shiatsu-Ausbilderin für ihren zehnjährigen Einsatz im Vorstand die Ehrenmitgliedschaft.