Ob Zaun, Tor, Sichtschutz oder Terrassengeländer, die Brix-Produkte bieten einen wunderschönen Schutz rund um ihr Grundstück oder Eigenheim. Im riesigen Sortiment findet sich für jeden Geschmack und Anspruch ein passendes Design.

Durch den Werkstoff ALUMINIUM sind die maßgefertigten Elemente nachhaltig, langlebig und absolut wetterfest. Der österreichische Hersteller überzeugt aber nicht nur mit seinen Produkten, der Rundum-Gratis-Beratung inkl. Ausmess-Service und einer fachgerechten Montage – auch die Preise sind äußerst attraktiv.

Mit dem Brix-Winterrabatt können Sie sich außerdem einen zusätzlichen Preisvorteil sichern! Gleich Gratis-Angebot und alle Infos einholen. Die Brix Zaun-Profis sind gerne persönlich für Sie da: 0800 / 88 66 80

Anzeige