Die Schülerinnen der 3. Klasse Mittelschule besuchten Bgm. Waltraud Ungersböck und Bgm. Michaela Walla: Die beiden Politikerinnen gaben einen Einblick in die Aufgabenfelder einer Gemeinde / Foto: Gemeinde Warth

Im Rahmen des Internationalen Tags der Mädchen am 11. Oktober wurde der Aktionstag „Girls in Politics“ ins Leben gerufen, um Schülerinnen Einblicke in die politische Arbeit auf Gemeindeebene zu geben.

Etwa die Hälfte der Menschen in Österreich ist weiblich. Dort, wo Entscheidungen getroffen werden, die unmittelbar unser tägliches Leben bestimmen, nämlich in der Politik, sind Frauen aber noch immer erheblich unterrepräsentiert. Auch wenn sich die Situation langsam bessert und die Region Bucklige Welt-Wechselland Vorreiterin ist: Nirgendwo gibt es verhältnismäßig so viele Bürgermeisterinnen wie bei uns. In der Minderheit sind sie dennoch bei Weitem. Wie sich das ändern könnte? Vielleicht, indem man jungen Frauen zeigt, wie politische Mitbestimmung in der Praxis aussieht. Im Rahmen der Initiative „Girls in Politics“, die vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dem Österreichischen Gemeindebund und dem Österreichischen Städtebund getragen wird, werden Mädchen dazu eingeladen, Einblicke in die Arbeit von Mandatarinnen und Mandataren zu gewinnen – so auch in der Buckligen Welt.

Vielfältige Aufgaben

Bgm. Michaela Walla aus Warth und Bgm. Waltraud Ungersböck aus Scheiblingkirchen-Thernberg begrüßten Schülerinnen der 3. Klasse Mittelschule am Gemeindeamt von Warth. Dort erfuhren sie, welche Aufgaben eine Gemeinde hat und was im Gemeinderat passiert. Auch die Wartung der Abwasseranlagen ist eine wichtige Aufgabe, wie Hubert Jeitler zeigte, der für die Mädchen einen Kanaldeckel öffnete. Der Ausflug endete im Kindergarten, wo in den Schülerinnen Erinnerungen an ihre eigene Kindergartenzeit wachgerufen wurden. Viele von ihnen haben bereits Berufswünsche, vor allem auch im handwerklichen Bereich. „Wir bedanken uns herzlich bei Lisa Metzner, Ines Harbar und den Schülerinnen für ihren Besuch. Es ist schön zu sehen, wie Interesse an der Politik geweckt wird und junge Menschen dazu motiviert werden, sich aktiv in ihrer Gemeinde zu engagieren“, so Bgm. Walla.