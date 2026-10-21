Das Team von Ranfilm drehte in der Buckligen Welt, unter anderem bei Magdalena Scherz und Vater Hannes, die Krautfleckerl nach Haßbacher Art zubereiteten / Fotos: Walla (2)

Die Doku-Sendereihe „Die Sprachen der Berge“ auf ORF 3 begibt sich auf der Suche nach gelebtem Brauchtum, regionaler Sprache und Tradition in unterschiedlichste Regionen des Landes. Dabei werden die jeweiligen Besonderheiten eingefangen und ein Einblick gegeben, wie diese den Alltag der Menschen prägen. Für die zweite Staffel des Formats war das Team von Ranfilm diesen Herbst auch in der Buckligen Welt unterwegs, beispielsweise bei Familie Scherz in Haßbach, die das regionstypische Krautfleckerl-Rezept präsentierte. Ausschnitte aus Leben und Dialekt fing das Team unter anderem auch in Hollenthon bei Bgm. a. D. Manfred Grundtner oder in Schwarzenbach bei Bgm. a. D. Johann Giefing ein. In Kirchschlag zeigte Gerald Hofer das Schindelmachen, bevor es nach Wiesmath und Bad Erlach weiterging. Das Ergebnis dieser Film-Reise ist nächstes Jahr im Hauptabendprogramm von ORF 3 zu sehen. Den genauen Termin erfahren Sie im „Boten“.