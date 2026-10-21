Von links: Regionsobfrau Michaela Walla, Filmemacher Sebastian Buchner, Bgm. Helmut Berger und Leader-Manager Florian Kerschbaumer vor der Premiere im VAZ Pitten / Foto: Rehberger

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Veranstaltungszentrum von Pitten war die Spannung groß, als Sebastian Buchner erstmals das Ergebnis seiner Arbeiten zum neuen Regionsfilm „Fast die ganze Welt“ präsentierte. „Fast zwei Jahre stecken in diesem Film und die Erkenntnis: Auch einen kleinen Film zu machen, ist letztlich ein großes Projekt. Umso gespannter bin ich nun auf die Reaktionen“, so Buchner. Der Film entstand mit Unterstützung der Gemeinde Pitten als Leader-Projekt. Buchner und sein kleines Filmteam waren kreuz und quer in der Buckligen Welt und im Wechselland unterwegs und ließen etwa Schauspieler Christoph Dostal, Künstler Christof Seiser, Karin und Markus Wagner vom Wolfsbräu oder den „Bucklige Weltreisenden“ Markus Steinbichler zu Wort kommen. Das Ergebnis ist ein Film, der einen authentischen, modernen Blick auf das Leben in der Region wirft. 2027 sind weitere Präsentationstermine geplant, die wir rechtzeitig bekannt geben.