Die Vertreter des Regionsbüros unterwegs im Forstbetrieb Schenker in Mariensee (v. li.): Bernhard Lechner, Florian Kerschbaumer, Stefan Schenker, Rainer Leitner und Oliver Polreich / Fotos: Regionsbüro (2)

Diesen Herbst waren die Regionsvertreter der Klima- und Energiemodellregion (KEM) sowie der Klimawandelanpassungs-Modellregion (KLAR) Bucklige Welt-Wechselland bei Familie Schenker, einem der größten Forstbetriebe der Region, um sich anzusehen, wie man hier gezielt an einem gesunden Waldbestand arbeitet – trotz Trockenheit.

Weite Teile der Region Bucklige Welt-Wechselland sind Waldgebiet. Dieses dient nicht nur als prägendes Landschaftsmerkmal, Heimat für Fauna und Flora sowie als Naherholungsraum, sondern ist auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Der Forstbetrieb der Familie Schenker in Mariensee zählt zu einem der größten der Region. Wie geht man hier mit dem Klimawandel um? Welche Maßnahmen wurden und werden gesetzt um einen klimafitten Wald zu bewirtschaften? Diesen und weiteren Fragen ist das Team aus dem Regionsbüro nachgegangen, das sich seit Jahren im Rahmen von KEM und KLAR für Klimaschutz und Klimawandelanpassung einsetzt. Daher ist die Region Bucklige Welt-Wechselland auch Teil des EU-weiten Projekts Grace. Und eines der Mitglieder dieser Steuerungsgruppe ist eben Stefan Schenker, der bei einer Besichtigung des Forstbetriebs die Maßnahmen vorstellte. „Der Forstbetrieb Schenker ist in Sachen Wasserrückhaltung anderen teilweise um Jahre voraus. Hier werden gezielt kleinräumige Rückhaltebecken bzw. kleine Teiche angelegt und auch der Boden entsprechend bearbeitet, um einerseits Überschwemmungen zu verhindern, aber andererseits auch möglichst viel Wasser zu speichern – ein Aspekt, der immer wichtiger wird, wie man in dem heurigen Dürresommer gesehen hat“, so KLAR-Manager Rainer Leitner.

Auch über KLAR wurden in vielen Teilen der Region bereits Kleinrückhaltebecken realisiert. Künftig soll noch mehr in Richtung Rückhaltung und Speicherung geplant werden.

Kleine Teiche werden gezielt angelegt, um die Verdunstungsfläche zu steigern