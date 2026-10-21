Foto: PBZ Scheiblingkirchen
Vor 15 Jahren wurde der Neubau des PBZ Scheiblingkirchen eröffnet. Zum Jubiläumsfest kam auch LR Christiane Teschl-Hofmeister und betonte die Bedeutung der Pflege und psychosozialen Betreuung vor Ort.
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Vor 15 Jahren wurde der Neubau des PBZ Scheiblingkirchen eröffnet. Zum Jubiläumsfest kam auch LR Christiane Teschl-Hofmeister und betonte die Bedeutung der Pflege und psychosozialen Betreuung vor Ort.
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