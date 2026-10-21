Der MGV rund um Obmann Walter Max Schwendenwein feierte beim bunten Stadtfest. Bürgermeister Klaus Schneeberger gratulierte

Foto: Magistrat Wiener Neustadt

Ob es sich die Gründer des Männergesangvereins Wiener Neustadt hätten erträumen können, dass ihr Verein noch heute das Publikum begeistert, lässt sich schwer nachvollziehen. Ihr Vermächtnis haben sie der Stadt Wiener Neustadt jedenfalls überlassen. Jahrzehntelang zeichneten sie für einen der namhaftesten Maskenbälle der Stadt verantwortlich. Heute liegt der Fokus vor allem auf der Bewahrung des traditionellen Liedgutes. Die Männer des MGV sehen sich daher bis heute als fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt und pflegen eine Verbundenheit mit den Gesangvereinen der Region.

Gratulanten aus der Buckligen Welt

Das heurige Jubiläumsjahr nutzten die Herren aus Wiener Neustadt, um bei diversen Anlässen ihr 180. Jubiläum zu begehen. Höhepunkt der Feierlichkeiten war das bunte Stadtfest. Am Vorabend traf man sich im Foyer des Stadtmuseums. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Maschat gestaltete der MGV Wr. Neustadt einen kurzweiligen musikalischen Abend. Neben eigenen Darbietungen begeisterte auch der Auftritt des Gastchores MGV 1834 Gmünd aus Kärnten, geleitet von Caroline Gritzner, die geladenen Gäste. Kulturstadtrat Franz Piribauer wurde bei dieser Gelegenheit die Ehrenmitgliedschaft des Vereins überreicht. Am Tag nach dem Empfang feierte der Verein beim bunten Stadtfest mit einem Chortreffen weiter. Mit dabei waren unter anderem auch die Männergesangvereine Krumbach und Kirchschlag sowie der Sängerkreis Bucklige Welt. Auf der Bühne wurde passend zum namensgebenden Event ein buntes Programm dargeboten. Zu den aktuellen Herausforderungen zählt Obmann Walter Max Schwendenwein vor allem, begeisterten Nachwuchs zu finden. Interessierte lädt er daher dazu ein, jederzeit bei einer Probe vorbeizukommen. Geprobt werde grundsätzlich jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Vereinslokal in Wiener Neustadt, Schlögelgasse 6a, 2. Stock (City Campus der FH).

Die nächsten Auftritte des MGV Wiener Neustadt:

18.10., 11 Uhr: Kapuzinerkirche, Leibnitz/Steiermark

4.12., 19 Uhr: Adventkonzert, Veranstaltungssaal der Erlöserkirche Wiener Neustadt

13.12., 9.15 Uhr: Familienkirche in Wiener Neustadt

23.01.27, 20 Uhr: MGV Ball