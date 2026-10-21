Eine Saison zum Jubeln: Die Damen-Wettkampfgruppe der FF Gleichenbach (Gemeinde Hollenthon) blickt auf überaus erfolgreiche Monate zurück, die schließlich mit dem Vize-Landesmeistertitel gekürt wurden / Fotos: FF Gleichenbach (2)

Während die Wettkampf-Saison der Feuerwehren im Sommer zu Ende ging, bereiten sich die Damen der FF Gleichenbach bereits intensiv auf die nächste vor. Nach dem großen Erfolg im heurigen Jahr ist der Wunsch klar definiert: der Landessieg.

Während man bei so mancher Feuerwehr bis heute weibliche Einsatzkräfte vergeblich sucht, zeigt sich bei der FF Gleichenbach (Gemeinde Hollenthon) ein völlig anderes Bild. Hier sind die Damen nicht nur aktiv als Florianis im Einsatz, sondern sorgen bei Wettkämpfen mittlerweile auch für Aufsehen. Zum zweiten Mal war die Damen-Wettkampfgruppe heuer beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb dabei und erreichte im Bronze-Bewerb den 6. Platz und im Silber-Bewerb den sensationellen 2. Platz und damit den Vize-Landessieg. Ein Ergebnis, das anspornt, ist sich Mirjam Schwarz von der FF Gleichenbach sicher. Einige der Damen haben ihr Können davor schon in einer gemischten Mannschaft unter Beweis gestellt. Da aber immer mehr aktive Gleichenbacherinnen bei der Feuerwehr sind, bilden sie nun eine eigene Damen-Wettkampfmannschaft.Und diese ist topmotiviert. Außerhalb der Wettbewerbssaison von März bis Juli steht intensives Training am Programm – und dazu gehört mehr als „nur“ Sport, denn gefragt sind neben Ausdauer auch Schnelligkeit, Genauigkeit, Geschicklichkeit und Teamgeist. Wie kommt es, dass in diesem kleinen Ortsteil so viele aktive Feuerwehr-Damen zu finden sind? „Viele von uns sind schon bei der Feuerwehrjugend mitgelaufen. Durch unsere Gemeinschaft und unsere Aktivitäten sind in den letzten Jahren immer mehr Mädels dazugekommen, sodass mittlerweile von 15 bis 30 Jahren unterschiedliche Altersstufen dabei sind“, so Schwarz, die auch von der Feuerwehr-Community in Niederösterreich begeistert ist. „Wir besuchen uns gegenseitig und das spornt an. Gerade bei den Damenmannschaften ist die Tendenz steigend, was uns natürlich freut.“ Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Derzeit stehen Teambuilding und Training am Programm, denn das klare Ziel ist es, im Juli 2027 bei den Landesbewerben in Retz den Meistertitel zu holen. Sportliche Damen, die mitmachen möchten, können sich gerne melden: gleichenbach@feuerwehr.gv.at