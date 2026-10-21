Fotos: Schwendenwein (2)

Knapp 60 Gäste kamen auch heuer zum „offenen Singen“ im Rahmen der Reihe „Singen mit Aussicht“ am Schleinzer Kreuz. Durch das Programm führte MGV Walpersbach-Chorleiter Jörg Trnka. Die einzigartige Stimmung auf der Lichtung zwischen den Gemeinden Walpersbach und Lanzenkirchen tat das ihrige zum gelungenen Nachmittag. Als besondere Gäste stellten sich die MGV-Kollegen aus Wiener Neustadt ein. Und auch Walpersbachs Bürgermeister Peter Lielacher stimmte in den Gesang mit ein.