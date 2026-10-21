Roman Josef Schwendt begeisterte rund 500 Besucher im Passionsspielhaus Kirchschlag mit Schmäh und Gesang / Foto: Roman Seidl

Roman Josef Schwendt ist in der Königsklasse der Unterhaltungsbranche angekommen: Anfang Oktober feierte „Künstlerische Frechheit“, sein erstes Musik-Kabarett, Premiere im Passionsspielhaus von Kirchschlag. Rund 500 Besucher waren gespannt, ob der Musiker auch als Kabarettist hält, was er verspricht. Und das hat er. Unter der Regie von Kabarettist Herbert Steinböck, der wie Schwendt ebenfalls in Kirchberg lebt, lieferte Schwendt einen unterhaltsamen Abend mit jeder Menge Pointen, begleitet von seiner Musik. Der Entertainer ist zufrieden mit der Premiere: „Das Publikum ist vom ersten Moment an voll mitgegangen und das positive Feedback war enorm. Ich konnte es auch total genießen, weil ich zwar euphorisch, aber nicht nervös war.“ Ohne klassische Klischees zu bedienen oder Untergriffe begeisterte er mit Wortwitz und Schmäh. Weitere Termine unter: romanjosefschwendt.com