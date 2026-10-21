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Ich möchte dem Team der Redaktion des „Boten“ ein positives Feedback geben. Im Reigen der Gratiszeitungen nimmt diese Zeitschrift einen Qualitätsspitzenplatz ein.

Die üblichen Gratiszeitungen (…) sind das kostbare Holz für die Papierherstellung nicht wert. Erstaunlicherweise habe ich an mir beobachtet, dass ich mich auf die Nachricht des „Boten“ freue. Dies ist mir nun wirklich einige Zeilen wert.

Ich freue mich über die schönen Wanderungen, die in jeder Ausgabe beschrieben werden. Ich wandere sie mit Freunden und Familie sehr gerne nach und entdecke so vieles mehr neben den mir bekannten Wanderdestinationen. Auch die historischen Recherchen finde ich überaus interessant. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Vieles im kleinen regionalen Raum ist unbekannt, findet in Sachbücher keinen Eingang, da für das Große zu klein. Umso mehr freuen mich konkrete historische Bezüge in meiner Wohnumgebung.

Es gelingt Ihnen sehr gut, nicht nur die Region der Buckligen Welt, sondern auch das vielseitige soziale, gesellschaftlich und wirtschaftlich ereignisreiche Leben wertschätzend und ansprechend darzustellen. Diesbezüglich könnten sich andere Gratiszeitungen sehr viel abschauen.

In diesem Sinne:

Nur weiter so und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben!

Eva Szalai

Liebe Frau Szalai!

Vielen herzlichen Dank für Ihre wertschätzenden Worte. Das Team des Boten aus der Buckligen Welt hat sich sehr darüber gefreut und wird auch künftig in der gesamten Region unterwegs sein, um die besten Geschichten für unsere Leserinnen und Leser einzufangen!