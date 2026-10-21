Fotos: Wiener Alpen/Kremsl (3)

Wiener Alpen-GF Mariella Klement-Kapeller begrüßte Touristiker, Bürgermeister, Vertreter aus Wirtschaft und Politik sowie LH Johanna Mikl-Leitner im Theater Reichenau. Gemeinsam wurde ein Blick zurück auf die touristischen Entwicklungen geworfen, aber auch auf 20 Jahre Wiener Alpen in Niederösterreich. Zu Wort kamen dabei auch Vertreter aus der Region Bucklige Welt-Wechselland: Bgm. Feri Schwarz aus Bad Schönau, dem nächtigungsstärksten Ort der Region, sprach über die Anstrengungen der Gemeinde, sich zum attraktiven Gesundheitsort zu entwickeln und appellierte an die Bürgermeister, sich zu trauen, in den Tourismus zu investieren. Stefan Görg sprach über die Wiener Alpen-Projekte aus Sicht der Gastronomie, Stichwort „Gedankengänge“. Zu Wort kam auch NÖ Werbung GF Michael Duscher. GF Astrid Steharnig-Staudinger von der Ö-Werbung sprach für die Aktivitäten und zahlreichen touristischen Initiativen in den Wiener Alpen großes Lob aus, ebenso wie LH Johanna Mikl-Leitner.