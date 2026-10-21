Fotos: Rehberger (3)

Unter dem Motto „Arbeit.Markt.Zukunft – Wer sitzt morgen beim Bewerbungsgespräch?“ lud die WKO Wiener Neustadt ins Autohaus Partsch ein, um Unternehmern, Beratern und Institutionen ein Forum zum Austausch, Kontakt und zur Unterstützung zu bieten. „Unternehmen müssen sich heute stärker denn je mit neuen Erwartungen von Mitarbeiter:innen, dem Generationenwechsel und den Möglichkeiten der Digitalisierung auseinandersetzen“, so Bezirksstellenobmann Christian Oberger. Diese Auseinandersetzung fand beispielsweise in Form von Keynotes statt, etwa von Personalentwickler Josef Vollmer, der in der Region Bucklige Welt-Wechselland und im Piestingtal mit der „Mitarbeitermarke 2.0“ eine Arbeitsmarktinitiative ins Leben gerufen hat, die Unternehmer bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften unterstützt. Er sprach über Arbeitskräfte 50+ und darüber, welche Chancen sich Unternehmer bei den „Älteren“ nicht entgehen lassen sollten.