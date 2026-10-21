Fotos: VPNÖ (4)

Wer Nachrichten konsumiert, der wird sich manchmal über „die Politik“ ärgern. Ein Aspekt, dem die ÖVP in Niederösterreich nun mit mehr Bürgernähe begegnen möchte. „In einer Welt, die offensichtlich aus den Fugen gerät, werden Regionalität und Bürgerservice noch wichtiger. Mit unserer Bürgerservice-Offensive ‚Stadt & Land‘ schaffen wir genau das: ein starkes, niederschwelliges Bürgerservice für unsere Landsleute in allen Bezirken“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner. Der Startschuss der landesweiten Bürgerservice-Offensive „Stadt & Land“ fiel in Wiener Neustadt, wo wenige Tage darauf auch ein Tag der offenen Tür im VP-Büro am neuen Standort in der Kollonitschgasse stattfand. Abg. zNR Irene Neumann-Hartberger, LAbg. Franz Dinhobl und BGF David Diabl haben hier ein offenes Ohr für Bürgeranliegen. Auch im Bezirk Neunkirchen können Anliegen wie gewohnt direkt bei LAbg. Hermann Hauer und Abg. z.NR Thomas Elian deponiert werden.