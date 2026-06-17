Fotos: Weltladen Lanzenkirchen (5)

Es ist mittlerweile ein Fixpunkt im Lanzenkirchner Veranstaltungskalender: das Weltladenfest am 1. Mai als Auftakt zu den Fairen Wochen. Organisiert wird es vom Verein „Unsere Erde – eine Familie“ rund um Christian Zettel. So wurde das 25-Jahr-Jubiläum der Fairen Wochen in Lanzenkirchen mit einem „Fest der Vielfalt“ gefeiert. Neben einem Jungpflanzenmarkt, Kinderprogramm und Verkostungen wurde dabei auch die Ausstellung von Michaela Aschenbrenner (Klimabündnis NÖ) „Wir alle sind Zeuginnen und Zeugen – Menschen im Klimawandel“ eröffnet. Abgerundet wurden die Fairen Wochen in Lanzenkirchen zudem mit einem Filmvortrag und einem Klima-Escaperoom für Kinder. Christian Zettel meint: „Vielfalt ist politisch. Der Faire Handel und die Weltläden setzen sich ein für gerechte Lieferketten, faire Preise und einen gesellschaftlichen Wandel, der Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellt – lokal wie global.“