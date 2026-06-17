Fotos: Rehberger (2), ORF Regine Schöttl (6)

Der ORF Steiermark tourte diesen Frühsommer durch die Bucklige Welt und Puchberg am Schneeberg, um für die Sendung „Österreich vom Feinsten“ die besten Bilder und Töne einzufangen (der „Bote“ berichtete im Mai). Mit dabei war Hans Knauß, der durch das Programm führt und dabei Kulinarik, Landschaft und regionale Volksmusik vor den Vorhang holt. Noch vor der Fernsehausstrahlung am 4. Juni (nachzusehen auf ORF ON) fand allerdings im Kirchschlager Pfarrzentrum die Weltpremiere statt. Und sie kamen alle: sowohl die Vertreter von ORF Steiermark und Niederösterreich als auch Hans Knauß und die Gastronomen und Musiker, die in der Sendung mitgewirkt haben. Über die Bedeutung solch positiver Fersehbilder sprachen Hausherr Bgm. Karl Kager, sein Puchberger Kollege Christian Dungl und Regionsobfrau Michaela Walla. Anerkennende Worte fanden alle Beteiligten für den Kirchschlager Heinz Sattler, der das Team durch die Region begleitete. Und vom Ergebnis waren dann alle Anwesenden begeistert.