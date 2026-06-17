Foto: Egerer

Als Kooperation dreier Gemeinden und Dorferneuerungsvereine wurde dieser Themenweg konzipiert. Der Ernst-Ferstl-Gedankenweg ist ein beliebter 15 Kilometer langer Geh- und Radweg in der niederösterreichischen Region Bucklige Welt. Er verläuft von Bad Schönau über das Krumbacher Museumsdorf bis nach Zöbern (der Heimat des österreichischen Aphoristikers Ernst Ferstl) und lädt Spaziergänger bei 20 Stationen samt Schautafeln zum Innehalten ein. Ernst Ferstl ist besonders für seine feinsinnigen Aphorismen zu den Themen Zeit, Achtsamkeit und Lebenswege bekannt. Bei der Montage der Tafeln haben Schüler der Polytechnischen Schule in Krumbach geholfen, auch mit der LFS Warth wurde zusammengearbeitet.

Quelle: Dorferneuerungsverein

Geschichte der Familie Ungerböck vulgo Stegbauer

Die Stube, der älteste Teil des heutigen landwirtschaftlichen Anwesens, ist mit 1779 datiert. Anfangs diente dieses als Vorburg zum Schloss Krumbach. Im Keller des Hauses fand man beim Umbau sogar noch Schießscharten. „Die sind aber jetzt zugemauert. Im Kühlraum sind noch die original kleinen Fensterl von damals erhalten“, erzählt uns die Landwirtin, die einige Male im Jahr die Pforten ihres Mostwirtshauses öffnet. Schon in früherer Zeit machten hier Gespanne, die von Kirchschlag über die Höhe unterwegs waren, Halt, um ihre Pferde zu tränken und sich selbst zu stärken und auszuruhen. „Daher auch der Name ‚Steghof‘, der angeblich von der ‚Absteige‘ kommt, also immer schon eine Taverne war“, so Sabine Ungerböck. Als die Kriegswirren vorbei waren und die Straße verlegt wurde, entstand ein Bauernhaus, was es bis heute geblieben ist.

Schon in den Achtzigerjahren begann die Familie mit der Direktvermarktung – am Anfang auf Bauernmärkten, danach erfolgte der Flaschenverkauf von Most und Apfelsaft. Jedes Jahr gibt es eine eigene Mosttaufe. Die Apfelplantage stammt aus den Jahren 1922/23 und beherbergt so manchen Schatz an längst vergessenen Apfelsorten. Aber auch Birnen, Zwetschken und Kirschen aus dem 3,5 Hektar großen Anwesen werden zu 90 Prozent für die Verarbeitung von Säften, Most und Schnäpsen verwendet.