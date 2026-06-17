Fotos: von den jeweiligen Betrieben

Der Bote aus der Buckligen Welt erscheint seit 40 Jahren unabhängig sowie ausschließlich und zu 100 Prozent über Inserate finanziert. Dies war und ist nur möglich, weil die Region über eine starke und lebendige Wirtschaft verfügt, die den Werbewert eines etablierten Regionalmagazins zu schätzen weiß. Wir lassen daher einige jener Kunden zu Wort kommen, die uns bereits über all die Jahre begleiten:

Autohaus Beisteiner, Kirchschlag

Die Bucklige Welt hat sich in den vergangenen 40 Jahren stark verändert und kontinuierlich weiterentwickelt. Der „Buckelbote“ war dabei stets ein verlässlicher Begleiter und wichtiger Zeitzeuge. Seit vier Jahrzehnten berichtet er über die bedeutendsten Ereignisse der Region, gibt den Menschen eine Stimme und rückt die heimischen Wirtschaftsbetriebe ins Blickfeld. Damit leistet er einen wertvollen Beitrag zur Identität, Vernetzung und positiven Weiterentwicklung der Buckligen Welt.

Gasthof Pürrer, Kirchschlag

Der „Bote“ ist für die Region eine besonders wichtige regionale Zeitung. Hier erfährt man seit 40 Jahren alles, was in unserer Region wichtig ist, über interessante Themen und Veranstaltungen. Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!

Autohaus Geigner, Krumbach

Herzlichen Dank für die langjährige positive Zusammenarbeit. Der „Bote“ war und ist für uns ein wichtiges Marketing-Medium und hat einen großen Beitrag zum Erfolg des Autohauses Geigner geleistet.

Gottfried Geigner

St. Anna Apotheke, Kirchschlag

Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit in den letzten 40 Jahren!

Euer Apotheke-Team

Handler Bau, Bad Schönau:

Wir gratulieren herzlich zum 40. Jubiläum. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich die Bucklige Welt wirtschaftlich und gesellschaftlich stetig weiterentwickelt.

Der Bote aus der Buckligen Welt hat diese Entwicklungen über all die Jahre sichtbar gemacht, die Menschen informiert und die Verbundenheit mit der Region gestärkt. Als langjähriger Partner und in der Region verwurzeltes Unternehmen schätzen wir diese engagierte Arbeit sehr. Für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich bedanken und wünschen dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

DI Markus Handler

Juwelier Schlögl, Kirchschlag

Seit ich mein Juweliergeschäft in Kirchschlag betreibe, war der „Bote“ stets ein informativer und unterhaltsamer Begleiter!

Uhrmachermeister Werner Schlögl

Hotel Post, Kirchschlag:

Die Zusammenarbeit mit dem Boten aus der Buckligen Welt und dem Hönigwirt in Kirchschlag ist geprägt von Vertrauen, Verlässlichkeit und einem starken Miteinander. Gemeinsam konnten wir bereits viele erfolgreiche Projekte umsetzen. Alles Gute zum 40. Geburtstag! Christoph Hönig

Gärtnerei Reisner, Kirchschlag

Der Bote aus der Buckligen Welt ist seit 40 Jahren unser Begleiter in der Region. Die Gärtnerei Reisner feiert heuer ihr 90. Firmenjubiläum, und es ist schön, dass wir ein gutes Stück dieses Weges gemeinsam gegangen sind. Alles Gute! Christoph Reisner

Sparkasse Baden, Region Bucklige Welt

Seit vielen Jahren ist der Bote aus der Buckligen Welt die starke Stimme der Region – verwurzelt, verlässlich und zugleich am Puls der Zeit. Die Region zeigt, wie dynamischer Wandel gelingen kann: mit wachsender Wirtschaft, moderner Infrastruktur und hoher Lebensqualität. So entsteht ein Umfeld, das Chancen schafft – für Menschen, Unternehmen und eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft.

Firma Nöst, Kirchschlag

Die Region hat in den letzten 40 Jahren einen enormen Wandel vollzogen und der „Bote“ war dabei immer eine wichtige Informationsquelle. Wir wünschen alles Gute!

Tischlerei Ostermann, Wiesmath

40 Jahre Bote aus der Buckligen Welt – Gratulation! Der Bote aus der Buckligen Welt feiert 40 Jahre als das erste regionale Printmedium, das kostenlos an jeden Haushalt in unserer Region verteilt wird. Über die Jahre hat sich dieses Medium als bedeutender Kanal für Werbung und Information etabliert. Die Wirtschaftsplattform Bucklige Welt hat in dieser Zeit zahlreiche herausragende Aktivitäten initiiert, darunter den Buckltaler, die Businessparty und viele weitere Veranstaltungen, die das lokale Gemeinschaftsleben bereichert haben und der „Bote“ war ein großartiger Unterstützer dabei. Für die herausfordernde Zukunft wünsche ich alles Gute und viel Erfolg – möge seine wichtige Rolle in unserer Region weiterhin wachsen und gedeihen! KR Johann Ostermann (ehem. Obmann Wirtschaftsplattform)

Gesundheitsresort Königsberg GmbH

Als Teil der Region gratulieren wir herzlich zu 40 Jahren engagierter Berichterstattung und danken für den wertvollen Beitrag für die Bucklige Welt sowie für die langjährige, verlässliche Begleitung bei regionalen Themen und Entwicklungen.

Gasthof Kogelbauer, Kirchschlag

Der Bote aus der Buckligen Welt ist seit 40 Jahren nicht nur unser „Nachbar“ im Zentrum von Kirchschlag, sondern auch ein treuer Begleiter und ein wichtiges Regions-Sprachrohr. Und so wie sich die Stadtgemeinde und unser Familienbetrieb gewandelt haben, so hat sich auch der „Bote“ entwickelt. Auf viele weitere erfolgreiche Jahre!

Hotel Weber, Bad Schönau

Liebes „Bote“-Team! Zunächst von Herzen alles, alles Gute zu eurem Jubiläum. 40 Jahre sind eine lange Zeit und ganz bestimmt war bei manchen Situationen ein besonders langer Atem zum Durchhalten notwendig – das ist euch wunderbar gelungen und darf ruhig auch mal erwähnt und gefeiert werden. Wir haben euch immer als wichtigen Partner in der Region empfunden. Man merkt einfach, dass ihr eine wertvolle Stimme für die Region seid und das auch lebt und nicht nur sagt bzw. schreibt. Alfred Weber