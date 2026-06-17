Als der „Bote“ vor 40 Jahren gegründet wurde, war das reine Männersache – auf allen Ebenen: vom Chefredakteur über den Herausgeber bis hin zu Bürgermeistern und Unternehmern, die darin zu Wort kamen. So wie sich dieser Umstand gewandelt hat, so hat sich auch die Region gewandelt und mit ihr der „Bote“. Immer wieder waren auch wir es, die eine Bewegung als Erstes angestoßen haben, etwa mit der ersten „Botin“ im Jahr 2012. Kein Wunder, schließlich war und ist es schon immer unser Anspruch, hautnah dabei zu sein und Nachrichten aus der Region für die Region zu liefern. Natürlich bekommt man dabei kleinere und größere Entwicklungen auch aus erster Hand mit, indem man kreuz und quer durch die Region unterwegs ist und mit den Menschen spricht, die hier leben. Das macht den „Boten“ aus und das spürt man auch auf jeder Seite. Und so, wie sich die Bucklige Welt und das Wechselland miteinander entwickelt haben und (zusammen-)gewachsen sind, so entwickelt sich auch der „Bote“ laufend weiter.

Wir freuen und auf viele weitere Jahre Berichterstattung in der Region Bucklige Welt-Wechselland und darüber hinaus und auf viele Leserinnen und Leser!