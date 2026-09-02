Die Blasmusik Bucklige Welt Nord mit Obfrau Madeleine Wedl und Kapellmeister Ulrich Wagner feiert im September ihr 45. Jubiläum

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„Man merkt, dass ihr mit Spaß und Leidenschaft musiziert“ – eine Rückmeldung, die die Musikerinnen und Musiker der Blasmusik Bucklige Welt Nord öfter zu hören bekommen. Weil es stimmt. Im Verein, der derzeit rund 35 aktive Mitglieder zählt, steht nicht nur das musikalische Miteinander auf der Tagesordnung, sondern auch gemeinsame Feste oder Ausflüge. Es ist dieses familiäre Umfeld, das dafür sorgt, dass selbst Musiker, die mittlerweile in andere Gemeinden gezogen sind, weiterhin bei der Blasmusik Bucklige Welt Nord spielen. Die beiden Gründungsmitglieder Markus Wedl und Josef Fürst sind bereits seit 45 Jahren aktiv und der langjährige Obmann Johann Ostermann wurde zum Ehrenobmann ernannt.

Nun gibt es also mit dem 45. Geburtstag einen besonders guten Grund zum gemeinsamen Musizieren und Feiern: im Rahmen eines dreitägigen Festes am Festplatz Hochwolkersdorf-Bromberg. Los geht es am 11. September ab 19 Uhr mit einem Gästekonzert und DJ Andrew. Am Samstag, den 12. September, geht ab 15 Uhr das Bezirksmusikfest mit dem Empfang der Gastkapellen los und am Sonntag gibt es nach der Festmesse um 10 Uhr den Frühschoppen mit dem Musikverein Weinland Neckenmarkt-Horitschon.

Im Jahr 1981 wurde die Blasmusik Bucklige Welt Nord (Hochwolkersdorf, Schwarzenbach und Wiesmath) gegründet / Foto: Blasmusik BWN