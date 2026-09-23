Fotos: Egerer (6), Grafik: Scherz-Kogelbauer

Heute stellen wir eine schöne und gemütliche Runde vor, bei der auch der Nachwuchs voll auf seine Kosten kommt: ein Teich mit Floßfahrt, ein Spielplatz und die Möglichkeit, im Bach zu kneipen und auf der Märchenwiese zu picknicken. Anschließend kann man sich in den Kaffeehäusern am Hauptplatz noch eine Stärkung holen.

Wir starten beim Sportplatz in Aspang und wandern linker Hand auf einer wenig befahren Straße immer dem Gitterzaun entlang Richtung Sparkassenteich. Hinter dem Zaun verbirgt sich der Schlosspark, das Schloss selbst ist in Privatbesitz und öffnet nur ganz selten zu bestimmten Veranstaltungen seine Pforten.

Schließlich kommen wir zu einer Kreuzung und machen rechts bergauf einen Abstecher zur Pfarrkirche Aspang.Hier kann man auch einen Blick durch den Zaun auf das Schloss werfen. Nun kehren wir wieder das kleine Stück hinunter zum Friedhof zurück und spazieren rechter Hand an der Friedhofsmauer vorbei zum Sparkassenteich. Danach geht es geradeaus weiter Richtung Freibad. Doch kurz vorher biegen wir rechts hinauf in die Straße ein, überqueren die örtliche Hauptstraße und wandern hinunter Richtung St. Corona Straße. Wir biegen links ab und absolvieren vielleicht hundert Meter am Gehsteig, bis sich die Straßen nach Mariensee und St. Peter teilen. Hier biegen wir rechts ab auf das Bauhofgelände und spazieren am Waldrand bis zur Kurve der Landesstraße. Nun entdecken wir einen kleinen Waldweg, der uns links in den Wald, immer dem Bach entlang führt. Diesem folgen wir circa einen Kilometer, bis wir zu einer Brücke kommen. Hier überqueren wir das Bächlein und folgen dem gut gepflegten Spazierweg bis zur Märchenwiese samt einer von der Landjugend errichteten Kneippanlage. Tisch und Bänke laden zur Rast ein – ein Highlight für die Kinder, die hier am Wasser spielen können.

Nun wandern wir weiter Richtung Straße, überqueren diese und marschieren einen Waldpfad bergauf. Das ist im Übrigen die einzige nennenswerte Steigung auf dieser Runde. Immer durch lichtdurchfluteten Wald spazierend, kommen wir bald auf einen Forstweg. Diesem folgen wir links hinauf, wobei uns eine gelbe Tafel den Weg zum Hoffeld weist. Bald haben wir die mittlerweile riesige Siedlung erreicht und gehen die Straße rechts bergab. Bei der nächsten Kreuzung folgen wir wieder rechts der Asphaltstraße, bis wir unten neben den Gleisen sind. Kurz vor einer Linkskurve führt uns ein Pfad Richtung Ortszentrum. Nun müssen wir auch noch einmal die Landesstraße überqueren, dann sind wir schon fast im Ortszentrum angelangt. Nach einer weiteren Straßenüberquerung geht es, am Sparmarkt vorbei, geradeaus weiter. Linker Hand thront das Schloss. Hier wandern wir wieder vorbei an besagtem Gitterzaun, wobei wir den riesigen Schlosspark bewundern können. Fünf Minuten später sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt. Es sind knapp eineinhalb Stunden, fünf Kilometer und 126 Höhenmeter zu bewältigen, was für nahezu jeden machbar sein sollte.

Hier geht’s zum Ausflugstipp für unterwegs auf www.bergfex.at